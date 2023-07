X. Nem Musk nem Twitter registaram a nova marca da rede social

Há mais de duas centenas de marcas registadas com a letra X na União Europeia, mas nenhuma pertence a Elon Musk ou à rede social que se chamava, até esta semana, Twitter.

De acordo com o Politico, são 262 as marcas registadas com a letra X no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), o que dá às empresas que registaram a marca os direitos exclusivos de usar a letra X em formatos e com propósitos específicos, e para certas indústrias.

Elon Musk alterou, no início desta semana, o nome da rede social Twitter, revelando um novo logótipo, com a letra X estilizada a preto e branco.

A alteração da marca fará parte de um plano alargado para transformar o agora X numa aplicação global, com serviços comerciais e de pagamento. Mas não há registo da empresa Twitter ou do empresário Musk ser proprietário de uma marca registada da letra na União Europeia.

Da Xbox ao Factor X

A banda Metallica, a Microsoft, a Honda e a Adidas detêm, todas, versões da letra X como marca registada. Nos Estados Unidos, segundo a Reuters, a Meta, dona do Facebook e agora do concorrente direta do antigo Twitter, o Threads, registou em 2019 uma marca com um X azul e branco para as áreas do software e das redes sociais.

Desde 2006 que a Microsoft detém duas marcas de um X, incluindo o logótipo da consola Xbox, que foi registado em 2006 e apenas expira em 2025.

A Sony e a Panasonic são proprietárias de vários registos da letra X, enquanto a produtora Freemantle Media detém a marca registada do programa de talentos Factor X.

Para o advogado especializado Josh Gerben, “existe uma hipótese de 100% que o Twitter vá ser processado por alguém” pelos direitos à propriedade da marca. Nos EUA, o número de registos ativos com a letra X chega perto dos 900.