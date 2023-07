Temperatura da água do mar bate recorde com mais de 38 graus na Flórida

A apenas 40 quilómetros de distância, os cientistas observaram os efeitos devastadores da água quente prolongada que rodeia a Florida, com o branqueamento de corais e mesmo alguma morte no que tinha sido um dos recifes mais resistentes de Florida Keys.

Na Florida, a leitura inicial numa boia na Baía de Manatee atingiu os 38,4 graus celsius na segunda-feira à noite, de acordo com o meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, George Rizzuto. No domingo à noite, a mesma boia mostrava uma leitura online de 37,9 graus celsius. "Parece plausível", disse George Rizzuto. "É um potencial recorde".

Isto é uma banheira de água quente. Gosto da minha banheira a rondar os 37,8, 38,3" graus celsius. Foi isso que se registou ontem", disse o meteorologista Jeff Masters, acrescentando: "Nunca vimos um evento recorde como este antes".

Os meteorologistas dizem que as temperaturas podem não ser aceites como um recorde, porque a área é pouco profunda, tem ervas marinhas e pode ser influenciada por terras quentes no vizinho Parque Nacional Everglades.

Mas alertam para o branqueamento e mesmo morte de corais.

Até à década de 1980, o branqueamento dos corais era praticamente desconhecido em todo o mundo, mas hoje tornou-se rotina, alertam os meteorologistas.

As temperaturas da superfície do mar em todo o mundo bateram recordes mensais de calor em abril, maio e junho, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). E no Atlântico Norte as temperaturas estão cinco a seis graus celsius mais quentes do que o normal, em alguns locais perto da Terra Nova.