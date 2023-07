Espanha pede novo mandado de detenção internacional para Puigdemont

O Ministério Público espanhol solicitou, esta segunda-feira, ao juiz Pablo Llarena que emitisse novos mandados de busca e detenção contra o ex-presidente da Generalitat (governo regional) da Catalunha, Carles Puigdemont. O pedido visa não só um mandado de captura europeu e internacional para Puigdemont, mas também para um seu antigo ministro, Toni Comín. De acordo com o El País, o pedido da procuradoria surge na sequência da decisão do Tribunal Geral da União Europeia que, a 5 de julho, levantou a imunidade dos dois eurodeputados, que estão "em fuga" há cinco anos e meio. A retirada de imunidade parlamentar a Puigdemont, Toni Comín e Clara Ponsatí em Bruxelas prevê a possibilidade de recurso para uma instância superior. Contudo, o Ministério Público de Espanha sublinha que o recurso não tem efeito suspensivo, "pelo que, tendo em conta a situação pessoal de ambos [os políticos] - fuga à justiça e rebelião -, é oportuno voltar a emitir mandados de captura internacionais e europeus", refere o pedido. Os crimes imputáveis constam do despacho de Llarena de 12 de janeiro de 2023: desobediência e peculato agravado. O Ministério Público sublinha que este segundo crime prevê penas de prisão de entre 6 e 12 anos. O antigo presidente regional catalão não deixa de se mostrar surpreendido pelo momento escolhido para a formalização do pedido, já que surge apenas um dia depois das eleições gerais em Espanha, num momento em que os possíveis cenários para o desbloqueio do impasse em relação aos resultados eleitorais podem passar pela posição do partido de Puigdemont - o Junts. “Num dia és decisivo para formar um Governo espanhol, no dia seguinte Espanha ordena a tua detenção”, ironizou o antigo presidente do Governo catalão, através do Twitter.

O diário El Mundo titula “Feijóo ganha as eleições mas Puigdemont poderá fazer Pedro Sánchez presidente". “O triunfo foi amargo para o PP e a derrota foi doce para o PSOE”, aponta o mesmo jornal, bem como “Sánchez poderá regressar ao governo através de uma nova aliança de derrotados e com a aquiescência – sob a forma de abstenção – do Junts, o partido do fugitivo Carles Puigdemont”. No editorial, o El Mundo fala num “cenário incerto com o país nas mãos de Puigdemont e Bildu”, recordando que nunca um partido que perdeu as eleições governou em Espanha. O ABC também destaca que “Feijóo vence, mas Sánchez pode governar se for apoiado por Puigdemont”. "Feijóo vence mas não chega à Moncloa e Sánchez precisaria de Junts para ser investido” é o título em destaque no La Vanguardia. O catalão La República destaca que “Independentismo volta a ser crucial: Junts e ERC têm a chave para eleger Sánchez presidente”. O La Voz de Galicia destaca: “PP ganha as eleições, mas o PSOE resiste e Junts estabelece as condições para a investidura de Sánchez”.