Morreram mais de 3.900 pessoas desde o início da guerra no Sudão

De acordo com a agência espanhola de notícias Europa Press, que cita o último relatório da ACLED, de 14 de junho a 17 de julho houve pelo menos 880 mortos, entre os quais estão 220 civis, e durante essas quatro semanas “o exército sudanês sofreu importantes reveses e perdeu território nas regiões de Cartum, Nilo Azul e Darfur” para os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF).

O estado de Cartum, onde está a capital do país com o mesmo nome, continua a ser a região mais violenta, com mais de 500 mortes registadas em quatro semanas, seguida do Darfur, com 115 mortos, resultado dos fortes combates, “que subiram de intensidade ao ponto de duplocar o número de ataques registados nas quatro semanas anteriores”.

No relatório, a ACLED assinala que o último mês foi também marcado pela entrada de novos grupos armados no conflito, como a fação do Movimento de Libertação do Povo do Sudão (SPLM-N), liderado por Abdelaziz al Hilu, que tem levado a cabo vários ataques contra o governo no sul do país.