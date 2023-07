Guerra na Ucrânia. Marinha russa realiza exercícios com munições reais no Mar Negro

A marinha da Rússia realizou exercícios com munições reais no Mar Negro, revelou o Ministério da Defesa russo esta sexta-feira.

O exercicíos acontecem dias depois de o Kremlin anunciar que os navios que viajam para a Ucrânia através da hidrovia são potenciais alvos militares.



A Frota do Mar Negro "realizou disparos ao vivo de mísseis anti-navio de cruzeiro contra o navio-alvo no campo de treinamento de combate na parte noroeste do Mar Negro", disse o Ministério da Defesa da Rússia, através de comunicado na rede social Telegram.



Os navios e a aviação da frota também “elaboraram ações para isolar a área temporariamente fechada à navegação, e também realizaram um conjunto de medidas para deter o navio infrator”, acrescentou.



"O navio-alvo foi destruído como resultado de um ataque de míssil", afirmou.