Zelensky garante exportações de cereais apesar de decisão russa

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu que o seu país está pronto para continuar a exportar cereais através do Mar Negro, apesar da suspensão do acordo pela Rússia.

"Mesmo sem a Rússia, tudo deve ser feito para que possamos usar este corredor (para exportações) no Mar Negro. Não temos medo", disse Zelensky, num comentário compartilhado pelo seu porta-voz Serguei Nykyforov na rede social Facebook.

A Rússia suspendeu o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.

"O acordo dos cereais está suspenso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a sua conferência de imprensa diária por telefone.

"Quando a parte do acordo do Mar Negro relacionada com a Rússia for cumprida, a Rússia retornará imediatamente à aplicação do acordo", afirmou Peskov.

O porta-voz do Kremlin declarou que o ataque a uma ponte que liga a Crimeia ao continente russo não foi um fator para a decisão da suspensão do acordo.