Último navio com cereais no Mar Negro inspecionado

O último cargueiro que transportava cereais da Ucrânia no Mar Negro foi inspecionado em Istambul, poucas horas antes da suspensão do acordo entre a Rússia e a Ucrânia, anunciou a ONU.

“A inspeção da carga do [navio] TQ SAMSUN foi finalizada pelo Centro de Coordenação Conjunta” (JCC), afirmou a entidade em comunicado, especificando que foi a 1972.ª realizada desde 1 de agosto de 2022 no âmbito da Iniciativa de Cereais do Mar Negro.

O cargueiro de bandeira turca “deixou no domingo o porto de Odessa, sul da Ucrânia, e chegou ao local de inspeção a norte de Istambul, no Mar Negro”, segundo o JCC, que foi responsável por supervisionar a implementação destes acordos assinados em julho 2022 entre a Ucrânia, Rússia, Turquia e Nações Unidas.

Cada embarcação com destino ou origem em portos ucranianos teve de passar por uma inspeção conduzida por representantes das quatro partes do acordo, que expira hoje à meia-noite de Istambul (22:00 em Lisboa).

Numa declaração anterior, o JCC disse que as inspeções podem durar entre duas horas e mais de quatro horas.

Os ucranianos acusam regularmente os russos de prolongar deliberadamente o exame de navios de carga.

A Rússia opôs-se à extensão do acordo enquanto as suas exigências sobre o comércio dos seus próprios produtos agrícolas, prejudicadas pelas sanções contra os seus bancos, não forem atendidas, e denunciou a extensão do entendimento.

O acordo sobre os cereais ucranianos permitiu, apesar da guerra em curso na Urânia desde a invasão russa em 22 de fevereiro de 2022, colocar no mercado mais de 30 milhões de toneladas de cereais e produtos agrícolas.