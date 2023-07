Cimeira da NATO. Zelensky destaca ajuda millitar dos Aliados

"Regressamos a casa com um bom resultado para o nosso país e, muito importante, para os nossos combatentes: um bom reforço de armamento", disse Zelensky num discurso dirigido à nação, gravado a partir do comboio que o trazia de volta a Kiev, após a cimeira.

Zelensky também destacou as "garantias de segurança" que os governos do G7 - as sete democracias mais industrializadas do mundo - se comprometeram a negociar com a Ucrânia antes de o país ser aceite na NATO.

"Nesta base, iremos construir uma nova arquitetura juridicamente vinculativa de tratados de segurança bilaterais com os países mais poderosos", afirmou.

O Presidente ucraniano tinha proclamado na quarta-feira "vitória de segurança significativa" para o país na relação com a NATO, após ter irrompido na cimeira de Vilnius com críticas à ambiguidade dos aliados.

Os países que compõem o G7 (Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Canadá e Japão) anunciaram uma declaração que dá garantias de segurança até à eventual adesão do país.

Entre as declarações de unidade renovada, o Presidente da Ucrânia anunciou, ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que regressaria "a casa com uma vitória significativa de segurança" e um "sinal tático" para o Kremlin.