Camboja declara conselho de supervisão da Meta 'persona non grata'

O Camboja declarou 'persona non grata' os 22 membros do conselho de supervisão da Meta, empresa-mãe da rede social Facebook, depois de a plataforma ter recomendado a suspensão da conta do primeiro-ministro, Hun Sem.

A medida de Phnom Penh, anunciada nesta terça-feira, foi tomada na sequência de uma recomendação do conselho de supervisão da Meta, cujas decisões são vinculativas, para a suspensão das contas de Hun Sen no Facebook e na rede social Instagram por seis meses, devido a um vídeo, datado de janeiro, e no qual o líder cambojano ameaçava bater nos opositores.

Há muito um utilizador prolífico do Facebook, Hun Sen, deixou de utilizar a plataforma e, aparentemente, desativou a conta.

A decisão ocorre a poucas semanas das eleições gerais de 23 de julho, para as quais as autoridades cambojanas recusaram o registo do Partido Luz das Velas, principal oposição de Hun Sen.

Algumas horas mais tarde, a Meta declarou que iria cumprir a decisão de retirar o vídeo.