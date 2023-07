Rússia acusa. Ataques com drones não seriam possíveis sem ajuda da NATO e EUA

Os ataques com drones nos arredores de Moscovo não seriam possíveis sem o apoio dos Estados Unidos e da NATO, acusou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.



“Estes ataques não seriam possíveis sem a ajuda dos aliados EUA e NATO ao regime de Kiev”, refere a diplomacia de Moscovo.

O Ocidente está a “treinar operadores de drones e a providenciar a informação necessária para que estes crimes sejam cometidos”, refere o Governo russo.

As forças de Moscovo alegam ter destruído cinco drones, esta terça-feira, quando se preparavam para realizar ataques nos arredores de Moscovo.

Um dos alvos seria o Aeroporto Internacional de Vnukovo.

Na Ucrânia, 43 pessoas ficaram feridas, incluindo 12 crianças, num ataque russo contra a cidade de Pervomaisky, na região de Kharkiv.

A Ucrânia pediu, esta terça-feira, mais sistemas de defesa aérea, após novo ataque russo com 'drones' no nordeste do país, enquanto se intensificam as batalhas no terreno, sobretudo em Bakhmut (leste), um mês depois do início da contraofensiva ucraniana.

"Infelizmente, o nosso Estado ainda não possui sistemas de defesa aérea de qualidade suficiente para proteger todo o nosso território e abater todos os alvos inimigos", disse o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referindo-se a um ataque com 'drones' na região nordeste de Sumi, que provocou três mortes.