EUA. Segurança escolar ilibado de falha em confrontar atirador

Um segurança escolar foi ilibado esta quinta-feira, na Flórida, de acusações de falha em confrontar um atirador que matou 17 pessoas numa escola, em 2018.

Scot Peterson foi acusado de sete crimes de negligência de uma criança e três crimes e de negligência culpável e ainda um crime de falso testemunho em tribunal.

O segurança era o único que possuia uma arma, quando decorreu o tiroteio que também provocou 17 feridos.

No momento em que foi ilibado de todas as acusações, Peterson reagiu com grande emoção, tapando a cara e chorando.

A acusação diz que tentou "chamar a responsabilidade a um oficial armado que não fez o seu trabalho".

"Não é político esperar que alguém faça o seu trabalho", disse Harold Pryor, responsável pela acusação.