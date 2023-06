Lukashenko: Wagner pode oferecer à Bielorrússia a sua experiência militar

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, sugeriu esta quarta-feira que os mercenários do grupo Wagner que se exilem na Bielorrússia poderão ajudar a ex-república soviética com a sua experiência como força de assalto, técnicas de combate e manuseamento de armas.

“Se os comandantes deles vierem e nos ajudarem… é experiência. Eram grupos de assalto na linha da frente. Dir-nos-ão o que é importante agora, porque passaram por tudo isso (…), sobre estratégia, armamento, como avançar e como defender-se. É algo que não tem preço. É isso que devemos aprender com os membros do grupo Wagner”, afirmou, citado pela agência oficial BELTA.

Numa reunião com o ministro da Defesa bielorrusso, Viktor Khrenin, o chefe de Estado observou que agora se fala muito sobre o motim dos mercenários russos, mas “as pessoas não entendem que a Bielorrússia tem um interesse prático em relação a isso”.

“Não há razão para temê-los”, sustentou, acrescentando: “Estamos sempre atentos”.

Após a fracassada sublevação armada do grupo paramilitar russo Wagner, o Presidente russo, Vladimir Putin, propôs aos seus membros que se juntassem às Forças Armadas da Rússia ou a agências de segurança do país e regressassem às suas casas e famílias ou então fossem para o exílio na Bielorrússia como o seu líder, Yevgueni Prigozhin.

Durante a rebelião armada de menos de 24 horas protagonizada pelo grupo Wagner no passado sábado, Lukashenko ofereceu-se como mediador entre Moscovo e os rebeldes, que convenceu a pôr fim à sublevação para evitar o “derramamento de sangue”.

Segundo o Presidente bielorrusso, tomou conhecimento da revolta desde as primeiras horas de sábado e, quase de imediato, conversou com o seu homólogo russo, que o informou “de modo mais pormenorizado” sobre a situação.

“O mais perigoso, segundo entendi, não era a situação nesse momento, mas como poderia evoluir e as suas consequências (…) e também compreendi que tinha sido tomada a cruel decisão de esmagá-los. Propus a Putin que não se precipitasse.”



O chefe de Estado bielorrusso acrescentou que Putin não tinha muitas esperanças na possibilidade de um diálogo com Prigozhin, uma vez que o líder do grupo Wagner “não atendia o telefone e não queria falar com ninguém”.

Após receber do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia o número de telemóvel de Prigozhin, Lukashenko contactou-o e achou-o “muito alterado”.

“A primeira ronda de conversações durou 30 minutos exclusivamente com palavrões. Foram dez vezes mais palavrões do que léxico normal”, recordou.