PGR de Angola foi ao Dubai tentar deter Isabel dos Santos

O Procurador-Geral da República (PGR) de Angola deslocou-se recentemente ao Dubai para tentar fazer cumprir o mandato de detenção emitido pelas autoridades angolanas a Isabel dos Santos, a mando do Presidente, João Lourenço.

Hélder Pitta Gróz, adianta o Jornal de Negócios esta terça-feira, viajou num avião fretado pela presidência de Angola, fazendo-se acompanhar de dois procuradores na certeza de que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) iriam colaborar com a Justiça angolana. Contudo, à chegada ao Dubai, o PGR foi travado pelas forças policiais dos Emirados.

Apesar de Angola e EAU não terem qualquer tratado de extradição, o mesmo jornal diz ter apurado que foram dadas garantias ao PGR angolano de que o país iria colaborar, o que acabou por não acontecer.

A empresária Isabel dos Santos, que está sob investigação por suspeitas de corrupção, passa a maior parte do tempo no resort de cinco estrelas Bulgari, situado no Dubai.

Apesar de ser alvo de um “alerta vermelho” da Interpol desde dezembro, o que significa que a agência internacional aceitou o mandado de captura emitido por Angola, Isabel dos Santos continua a dividir o seu tempo entre o Dubai e Londres, onde vivem os filhos, sem ter sido interpelada pela polícia do Reino Unido até agora.

O Estado angolano alega no mandado de captura que Isabel dos Santos terá lesado o seu país em mais de 200 milhões de euros e acusa-a de peculato, associação criminosa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.



Esta foi a segunda vez que Hélder Pitta Gróz tentou deter Isabel dos Santos, lembra ainda o Negócios. Há um ano, tal como o jornal avançou em primeira mão na altura, a empresária foi detida e ouvida pelas autoridades judiciais dos Países Baixos na sequência de uma queixa apresentada pela PGR angolana. Esta entidade solicitou a sua prisão e posterior detenção, mas o pedido não foi aceite pelas autoridades neerlandesas.