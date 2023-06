Nobel pioneiro das baterias morre aos 100 anos

O vencedor do Prémio Nobel John Goodenough, pioneiro no desenvolvimento de baterias de lítio que hoje alimentam milhões de veículos elétricos e telemóveis em todo o mundo, morreu a apenas um mês do seu 101º aniversário.

O americano "foi um líder na vanguarda da investigação científica ao longo das muitas décadas da sua carreira", disse Jay Hartzell, presidente da Universidade do Texas em Austin, onde Goodenough foi membro do corpo docente durante 37 anos.

Goodenough tinha 97 anos quando recebeu o Prémio Nobel da Química de 2019, juntamente com o britânico Stanley Whittingham e o japonês Akira Yoshino, pelas suas respetivas investigações sobre baterias de iões de lítio -, o que faz dele o mais velho laureado com um Prémio Nobel.

"Esta bateria recarregável lançou as bases da eletrónica sem fios, como os telemóveis e os computadores portáteis", declarou a Academia Real das Ciências da Suécia ao atribuir o prémio.