Pisces III. A história do resgate a maior profundidade já realizado

O estado do submersível de visita ao Titanic e dos seus cinco passageiros - três passageiros, o CEO da empresa turística OceanGate e um mergulhador especialista no naufrágio do navio - foi confirmado esta quinta-feira, com a Marinha dos EUA a anunciar as mortes, depois de terem sido encontrados destroços perto do local, quatro dias após o início da expedição.

Há cinquenta anos, um caso parecido teve um desfecho feliz. Em 1973, um engenheiro e um ex-operador de submarinos da Marinha Real Britânica foram resgatados com vida a quase 500 metros de profundidade, depois de três dias presos numa bola de aço com menos de dois metros de diâmetro, quando apenas lhes restavam 12 minutos de oxigénio.

Na missão de rotina de instalação de cabos de telefone submarinos chamada de Pisces III, os dois homens que desafiaram a morte, Roger Chapman e Roger Mallinson, estiveram 84 horas debaixo de água até serem encontrados, a mais de 200 quilómetros da costa da Irlanda.