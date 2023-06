Ucrânia. Colapso da barragem terá sido causado por explosivos russos

O colapso da barragem de Kakhovka, no sul da Urcânia, terá sido causado pela detonação de explosivos plantados no interior da infraestrutura pelas forças russas, sugere uma investigação do The New York Times.

Segundo o jornal nova-iorquino, que ouviu vários especialistas em engenharia e detonações, os equipamentos explosivos terão sido colocados ao longo de umas galerias que percorrem o interior da base de cimento da barragem. De acordo com Kiev, a infraestrutura está sob controlo russo praticamente desde o início da guerra.

Tendo sido contruída na época de domínio soviético, Moscovo teria à mão todos os planos sobre a estrutura - incluindo informação sobre o que o The New York Times apelida de "calcanhar de Aquiles" da barragem.

"Se o objetivo é destruir a barragem em si, é preciso uma grande explosão. As galerias são o local ideal para colocar material explosivo", sublinha Michael West, engenheiro geotécnico e especialista em análise de segurança de barragens, ao The New York Times.

Durante a madrugada de 6 de junho, as estações sísmicas da Roménia e da Ucrânia detetaram, entre as 2h30 e as 3h00, "sinais de grandes explosões" vindas da zona da barragem. Por outro lado, nota o jornal norte-americano, o nível da água caiu, mas ainda assim não o suficiente para que a parte da estrutura que colapsou ficasse visível, o que indica que os danos se concentraram na base da barragem.

Por outro lado, Ihor Strelets, engenheiro ucraniano responsável pela gestão das águas do rio Dnipro entre 2005 e 2018, garante que as bases da infraestrutura foram construídas para aguentar praticamente qualquer ataque externo.

Strelets também acredita que os explosivos sejam "a única explicação", mas não quer que "a sua teoria esteja correta", uma vez que significaria a perda total da utilidade da barragem.´

Contudo, os especialistas citados pelo jornal norte-americano mostram alguma cautela nas conclusões a tirar, pelo que apontam para uma investigação integral no terreno para que se possa analisar a sequência de eventos exata que levou ao colapso da barragem de Kakhovka.

A erosão da estrutura devido à força da água - sobretudo se o material utilizado na construção da barragem não for da melhor qualidade, ou as passagens terem sido mal planeadas - é uma hipótese bastante improvável para os engenheiros.