Atacante de Nottingham fica em prisão preventiva

O suspeito do ataque em Nottingham vai ficar em prisão preventiva. Homem de 31 anos, que terá nacionalidade luso-guineense, foi ouvido em tribunal este sábado.

Na presença do juiz, o suposto autor do ataque apresentou-se como Adam Mendes, embora tenha sido identificado como Valdo Amissão Mendes Calocane, de acordo com as informações avançadas esta sexta-feira.

Calocane estudava na Universidade de Nottingham, onde terminou o curso de Engenharia Mecânica, o ano passado. Durante a tarde de sexta-feira, foi formalmente indiciado de três crimes de homicídio e de outros três crimes de tentativa de homicídio.

Os acontecimentos remontam à madrugada da passada terça-feira. Em comunicado, a polícia de Nottinghamshire informou que duas pessoas foram encontradas mortas numa estrada (Ilkeston Road) no centro da cidade, pouco depois das 4h00, antes de os agentes serem alertados para outro incidente não muito longe, onde uma carrinha tentou atropelar três pessoas.

Segundo as autoridades, as vítimas da tentativa de atropelamento "estão atualmente a ser tratadas no hospital". Uma das pessoas encontra-se em estado grave.

Um outro homem foi encontrado morto numa outra estrada (Magdala Road), nos arredores do centro da cidade.

"Este é um incidente horrível e trágico que custou a vida de três pessoas", disse a chefe de polícia Kate Meynell, citada pelo comunicado da polícia.



"Acreditamos que estes três incidentes estão todos ligados e temos um homem sob custódia. Esta investigação está na sua fase inicial e uma equipa de detetives está a trabalhar para estabelecer exatamente o que aconteceu", acrescentou.

As vítimas tratavam-se de dois jovens de 19 anos, estudantes na mesma universidade, e de um homem de 65 anos, a quem Valdo Calocane terá roubado o automóvel em que tentou escapar.

O suspeito deverá voltar a apresentar-se em tribunal na próxima terça-feira.