França. Quatro crianças e dois adultos esfaqueados num parque infantil

Seis feridos - quatro deles crianças, a rondar os três anos de idade - é o balanço de um incidente envolvendo ataque com faca ocorrido num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses. Segundo vários meios de comunicação franceses, que citam as autoridades, duas das quatro crianças e um dos adulto estão em estado grave. Uma das quatro crianças feridas encontra-se em situação de urgência e já foi evacuada para Genebra, na Suíça. Uma das crianças tem 22 meses e tem nacionalidade alemã e outra é de nacionalidade inglesa, de três anos. As duas crianças que se encontram em estado grave são irmãos. O ataque aconteceu num parque, onde a escola da zona desenvolvia atividades. O atacante, identificado com o nome Abdalmasih H., foi detido, logo após o ataque. As motivações que o moveram ainda não são conhecidas, mas as autoridades, para já, não detetam índícios de terrorismo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o suspeito a correr com uma faca na mão, depois do ataque.

Também o vídeo da detenção já foi divulgado.

Quem é o atacante? Até ao momento, sabe-se que o agressor tem 31 anos, é de nacionalidade síria e terá pedido asilo em França em novembro de 2022, pedido que terá sido recusado por não existir fundamento legal. Já em abril deste ano, Abdalmasih H. conseguiu o estatuto de refugiado na Suécia, uma vez que é casado com uma cidadã sueca, com quem tem um filho, hoje com três anos. Segundo o jornal "Le Fígaro", Abdalmasih H. declarou-se um cristão da Síria no seu arquivo de requerente de asilo e tinha uma cruz cristã com ele no momento da sua prisão.

O suspeito, que fala apenas inglês, era desconhecido da polícia.

França em choque A Assembleia Nacional - o Parlamento francês - já confirmou o incidente e fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Vários elementos do Governo de Paris já estão a caminho de Annecy.

Um dos elementos já a caminho dos Alpes é o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que garantiu, via Twitter, que a tragédia não foi maior graças à "intervenção muito rápida da polícia".

Macron: "Covardia absoluta" Também no Twitter, o Presidente francês, Emmanuel Macron, já reagiu, falando de um "ataque de absoluta covardia". "Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A Nação está em choque. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e os elementos dos serviços de emergência mobilizados", diz.