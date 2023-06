Ucrânia acusa forças russas de terem feito explodir barragem em Kherson

As autoridades ucranianas acusaram esta terça-feira as tropas russas de fazerem explodir a barragem da central hidroelétrica de Kakhovka e pediram aos residentes nas zonas junto ao rio Dnipro, no sul da Ucrânia, que abandonem as habitações.

O Ministério do Interior ucraniano pediu aos residentes de 10 aldeias na margem direita do rio Dnipro e de partes da cidade de Kherson que reúnam os documentos essenciais e animais de estimação, desliguem os aparelhos elétricos e abandonem as casas.

Imagens que circulam nas redes sociais, e que parecem ser de uma câmara de vigilância, com vista para a barragem, mostram um foco de luz, uma explosão e a barragem a desabar.

Zelensky já reagiu e convocou Conselho de Segurança

O Presidente Volodymyr Zelensky, convocou, de forma urgente, uma reunião do Conselho de Segurança do país, após "mais um crime de guerra cometido pelo terroristas russos". No Twitter, Zelensky diz que "a destruição da barragem da hidrelétrica de Kakhovka apenas confirma para o mundo inteiro que eles [a Rússia] devem ser expulsos de todos os cantos do território ucraniano. Nem um único metro lhes deve ser deixado, porque eles usam cada metro para o terror".