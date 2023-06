Índia. Pelo menos 50 mortos e 300 feridos no descarrilamento de um comboio

Pelo menos 50 pessoas morreram 300 ficaram feridas na sequência do descarrilamento de um comboio, na Índia, esta sexta-feira.

O transporte público terá colidido com uma locomotiva de transporte de mercadorias, no distrito de Odisha, segundo a Reuters.

Há mais de 50 ambulâncias e muitos operacionais no local, com várias equipas de socorro a tentar retirar os passageiros que ainda estão presos no comboio.

De acordo com a Coromandel Express, o comboio descarrilou e caiu para a linha oposta.

O primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, reagiu no Twitter, expressando "luto e condolências para as famílias" das vítimas.

"Esperemos que os feridos recuperem rapidamente", escreveu.