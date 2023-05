Coreia do Norte confirma falhas no lançamento de satélite

A tentativa da Coreia do Norte de lançar um satélite de reconhecimento militar, anteriormente também descrito como um “veículo espacial”, terminou em fracasso.

A informação é avançada pela agência de notícias estatal, KCNA, que adianta que o satélite despenhou-se nas águas, ao largo da costa ocidental da península coreana.

Em causa estiveram problemas técnicos relacionados com o sistema de propulsão.

“O novo foguete de lançamento de satélite [Chollima-1] falhou devido à instabilidade no motor e no sistema de combustível, informou a agência de notícias estatal KCNA.

A missão deveria colocar em órbita o primeiro satélite espião do regime de Pyongyang.

A Coreia do Norte pretende ter um satélite militar para recolher informações e anunciou que realizaria o lançamento entre 31 de maio e 11 de junho.

O regime de Kim Jong-un anuncia uma investigação às falhas e promete realizar, “o mais rápido possível”, uma nova tentativa.

Este lançamento feito pela Coreia do Norte chegou a motivar a emissão de alertas de emergência na vizinha Coreia do Sul e no Japão, alertas esses que já foram levantados.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, afirmou que a Coreia do Norte parecia ter disparado um míssil balístico e anunciou que o governo estava a analisar os detalhes.

Nos Estados Unidos (EUA), a administração da Casa Branca condenou o lançamento norte-coreano, afirmando ter sido utilizada tecnologia de mísseis balísticos, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adam Hodge, revelou que os Estados Unidos estavam "a analisar a situação", em coordenação com os aliados.