Itália. Quatro mortos em naufrágio de barco com turistas

Quatro pessoas morreram no naufrágio de um barco, na noite deste domingo, no Lago Maggiore, no norte de Itália, devido ao mau tempo que se abateu sobre a região.

Segundo a BBC, que cita a imprensa italiana, a embarcação transportava cerca de 25 passageiros, incluindo turistas britânicos, israelitas e italianos, que celebravam um aniversário, quando se formou uma tempestade sobre o lago, que mais tarde, se transformou num “pequeno furacão”.

Na sequência, o barco, de 16 metros de comprimento, virou-se e afundou-se pouco tempo depois, entre as cidades de Sesto Calende e Arona.

As pessoas a bordo caíram na água, mas muitas conseguiram nadar até à costa ou foram resgatadas por outras embarcações, sendo que cinco foram levadas para o hospital.

Mergulhadores de resgate e um helicóptero foram enviados para ajudar nas buscas no extremo sul do lago, e várias ambulâncias e uma ambulância aérea compareceram no local.

Durante este mês de maio, o mau tempo em Itália tem provocado cheias, que levaram à morte de duas dezenas de pessoas e à evacuação de quase um milhar de habitantes, sobretudo na região da Emilia-Romagna.