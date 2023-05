Manifestação convocada pelo Extinction Rebellion acaba com mais de 1.500 detidos

Mais de 1.500 ativistas climáticos foram detidos pela polícia dos Países Baixos no sábado após terem bloqueado os acessos a uma grande autoestrada em Haia.

Durante o protesto, convocado pelo movimento Extinction Rebellion, os ativistas caminharam pela A12 exigindo o fim dos subsídios estatais à indústria dos combustíveis fósseis.

A polícia usou canhões de água para tentar dispersar a multidão, mas muitos foram preparados com fatos de banho e gabardinas, indica a BBC este domingo.

A maioria dos detidos acabou por ser libertada, mas as autoridades adiantaram que 40 pessoas serão formalmente acusadas e julgadas.

Entre os manifestantes estiveram várias celebridades holandesas, incluindo a atriz Carice van Houten, conhecida por desempenhar o papel de Melisandre na série de televisão Game of Thrones. De acordo com a agência de notícias holandesa ANP, Van Houten foi detida mas ao final do dia acabou por regressar a casa.

O Extinction Rebellion, um dos maiores grupos de ativismo climático da atualidade, acusa a polícia de ter recorrido a canhões de água 15 minutos antes de os ativistas terem dado início ao bloqueio.

As autoridades asseguram, pelo contrário, que primeiro pediram aos manifestantes para abandonarem o local, dando-lhes a hipótese de o fazerem antes de recorrerem a esse mecanismo de dissuasão. Na sequência disso, 1.579 pessoas foram detidas por se recusarem a abandonar a autoestrada.

A procuradoria holandesa já indicou que a maioria dos detidos não será julgada por se ter tratado de uma "ofensa menor", adiantando que o principal objetivo das detenções em massa era pôr fim ao bloqueio.