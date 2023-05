De Xangai a Pequim: primeiro avião de construção chinesa fez voo inaugural

O avião C919, de fabrico chinês, completou este domingo com sucesso o seu primeiro voo comercial entre as cidades de Xangai (leste) e a capital, Pequim, numa rota operada pela companhia China Eastern.

O voo, designado MU9191, descolou do Aeroporto Shanghai Hongqiao às 10h32, horário local (02h32 TMG), e pousou no Terminal 2 do Aeroporto Internacional da Capital de Pequim após uma viagem de duas horas às 12h31 (04h31 TMG), quase 40 minutos antes do horário anunciado anteriormente.

De acordo com as autoridades aeronáuticas chinesas, a aeronave, desenvolvida pela Commercial Aviation Corporation of China (COMAC), foi certificada pela Civil Aviation Administration of China (CAAC) após mais de 14 anos de desenvolvimento.

No seu primeiro voo comercial, o C919, realizado este domingo, transportou 128 passageiros.

"Este voo marca uma cerimónia de maioridade para a nova aeronave e o C919 vai melhorar se passar no teste de mercado", disse Zhang Xiaoguang, diretor do departamento de marketing e vendas da COMAC, em declarações à agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Com capacidade para 164 passageiros, o C919 pretende concorrer com os modelos Airbus A320 Neo e Boeing 737 MAX.

A China Eastern, que assinou um acordo de compra para cinco C919, pretende operar os voos com estes aviões principalmente na metrópole de Xangai.