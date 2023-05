Ucrânia. Míssil russo atinge clínica e faz um morto em Dnipro

"Não pode haver qualquer propósito militar nisto. É terror puro. A Rússia escolheu o caminho do mal de livre vontade e não o abandonará sozinha. Temos de derrotar o terror e iremos fazê-lo. A Ucrânia e todo o mundo livro, juntos", pode ler-se no tweet de Zelensky.

Esta sexta-feira, as forças russas atingiram uma clínica com um míssil em Dnipro, no leste da Ucrânia. O ataque fez, pelo menos, um morto e 15 feridos, dos quais duas são crianças, avança a BBC .

O governador da região de Dnipro, Srhiy Lysak, já havia falado sobre uma "noite muito difícil" de ataques russos. "Foi barulhento, o inimigo lançou uma ofensiva massiva contra a região, com mísseis e drones. Dnipro sofreu", lamenta.

De acordo com a BBC, o governador confirmou ainda que as duas crianças feridas no ataque à clínica eram rapazes de três e de seis anos.

Segundo as autoridades de Kiev, as forças ucranianas conseguiram abater 17 mísseis e 31 drones russos durante a noite desta quinta-feira. Ainda assim, vários destes aparelhos chegaram a atingir Dnipro e Kharkiv, no leste do país. Um dos alvos alcançados tratava-se de um terminal petrolífero.