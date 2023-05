Ataque ao Capitólio. Líder de milícia condenado a 18 anos de prisão

O líder de uma milícia de extrema-direita foi condenado a 18 anos de prisão pelo envolvimento no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos.



Stewart Rhodes, fundador do grupo “Oath Keepers”, foi considerado culpado de conspiração sediciosa, entre outros crimes.

O líder dos “Oath Keepers” esteve no exterior do Capitólio, em Washington, a 6 de janeiro de 2021, a coordenar a invasão do congresso dos Estados Unidos.

Esta é a maior sentença aplicada a arguidos julgados por envolvimento no ataque ao Capitólio, após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2020.

O Ministério Público pedia 25 anos de prisão para Stewart Rhodes.