Vários ataques noturnos com "drones" relatados na região russa de Belgorod

Vários ataques com 'drones' atingiram a região russa de Belgorod entre a noite de terça-feira e hoje, disse o governador do território, que recentemente tem sido alvo de grupos armados alegadamente ucranianos, de acordo com as autoridades da Rússia.

"A noite não foi verdadeiramente tranquila. Houve muitos ataques com 'drones'. A defesa antiaérea intercetou grande parte", afirmou o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, na rede social Telegram.

O governador adiantou que os ataques danificaram veículos, casas e prédios públicos na região, mas sem causar vítimas.

No distrito de Graivoron, a canalização de gás foi atingida, de acordo com Vyacheslav Gladkov.

"Está a decorrer um pequeno incêndio", acrescentou, sublinhando que as autoridades estiveram no local e que as causas do incidente estão a ser investigadas.

Nove civis ficaram feridos durante estas incursões e ainda estão hospitalizados, incluindo três nos cuidados intensivos, de acordo com Vyacheslav Gladkov.

Mais de 550 civis fugiram do distrito de Graivoron devido à situação de perigo que se instalou nos últimos dias na região, segundo o governador.

"Assim que as forças de segurança terminarem de limpar o território e derem o seu consentimento, espero que possam regressar às vossas casas (...). Ontem [segunda-feira] ainda era perigoso", referiu Gladkov.

Na terça-feira, o exército russo afirmou ter "exterminado" através da sua força aérea e artilharia o grupo que atacou a região na véspera, a mais espetacular incursão em território russo desde o início do conflito.

Segundo as autoridades russas, um civil foi morto na aldeia de Kozinka, uma das localidades atacadas, e uma mulher morreu de insuficiência cardíaca durante a sua retirada.

A incursão foi reivindicada por grupos armados russos sediados na Ucrânia que pretendem derrubar o Presidente russo, Vladimir Putin.