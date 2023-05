Moscovo diz que grupo Wagner e tropas russas controlam totalmente Bakhmut

O ministério da Defesa russo indicou este sábado que o exército privado Wagner, com o apoio de tropas russas, assumiu o controlo total da cidade de Bakhmut, leste da Ucrânia.

A declaração do ministério divulgada pela rede social Telegram surgiu oito horas após uma reivindicação semelhante emitida pelo chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigojin. Na ocasião, as autoridades ucranianas referiram que o combate por Bakhmut prosseguia.

"A situação é crítica. Ao mesmo tempo, [...] os nossos defensores controlam algumas instalações industriais e infraestruturas na área, bem como no setor privado", disse a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, na rede social Telegram.

Os mercenários do Grupo Wagner têm estado envolvidos na batalha por Bakhmut, a mais longa e sangrenta desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

"A operação de tomada de Bakhmut durou 224 dias [...]. Aqui, só havia Wagner", disse Prigojin, que está em conflito aberto com a hierarquia militar russa.

Prigojin anunciou também que os seus homens vão entregar o controlo de Bakhmut ao exército russo na próxima quinta-feira.

"No dia 25 de maio, vamos vasculhar completamente a cidade, criar posições defensivas e entregá-la aos militares. Pela nossa parte, regressaremos às bases", acrescentou o empresário próximo do Presidente russo, Vladimir Putin.

Ambos os lados sofreram pesadas baixas na batalha de Bakhmut, cuja importância estratégica é contestada.