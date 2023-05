O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recebe esta terça-feira o Prémio Europeu Carlos V, em Espanha, numa cerimónia presidida pelo Rei Felipe VI e em que estarão o Presidente e o primeiro-ministro de Portugal.

A Fundação Academia Europeia e Ibero-americana de Yuste atribui o Prémio Europeu Carlos V, desde 1995, para homenagear o trabalho de pessoas, organizações, projetos ou iniciativas que, com o seu esforço e dedicação, tenham contribuído para o conhecimento geral e valorização dos aspetos culturais, sociais, científicos e dos dados históricos na Europa, bem como do processo de construção e integração europeia.



Na galeria de galardoados com o Prémio Carlos V constam já outros dois portugueses: o ex-Presidente da República Jorge Sampaio (em 2004) e o ex-primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso (em 2014).



Jacques Delors, Wilfried Martens, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Helmut Kohl, Simone Veil, Javier Solana e Angela Merkel foram outras personalidades anteriormente galardoadas com este prémio.



A entrega deste prémio a António Guterres voltará a juntar o Presidente e o primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, depois de ambos terem surgido em público nesta passada segunda-feira, num evento em Espanha em que não houve declarações aos jornalistas, e já após a divergência pública que assumiram, na semana passada, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba.