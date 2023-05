Diplomata ucraniano agride russo durante conferência na Turquia

Um incidente violento envolveu representantes diplomáticos da Rússia e da Ucrânia esta quinta-feira, na Ucrânia.

Um representante ucraniano deu um murro na cara de um representante russo durante uma assembleia da Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro (OCEMN), na capital turca.

Alegadamente terá sido depois de a bandeira ucraniana lhe ter sido arrancada das mãos que o incidente ocorreu.



Olesandr Marikovski publicou na sua página do Facebook um vídeo em que aparece a agredir o representante russo e a recuperar a bandeira azul e amarela.

A situação teve lugar num corredor do edifício do Parlamento, onde decorria a assembleia da OCEMN.

O Parlamento turco divulgou no seu site imagens da altercação e Mustafa Sentop, presidente do Parlamento, emitiu um comunicado no qual condena a situação. "Condeno este comportamento que perturba o ambiente pacífico que a Turquia está a tentar estabelecer".