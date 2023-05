Quatro Proud Boys condenados por ataque ao Capitólio

Quatro membros do grupo de extrema direita Proud Boys foram condenados por conspiração sediciosa, em Washington, esta quinta-feira.

Em causa está o seu papel belicoso na transferência pouco pacífica de poder após as eleições de 2020, nos EUA, entre Donald Trump e Biden, que teve o seu momento de maior confronto a 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio.

Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl, Enrique Tarrio e Dominic Pezzola estavam acusados de conspiração, de obstrução à votação no Colégio Eleitoral e de manipulação de provas. De todos, apenas Pezzola escapou à condenação por conspiração sediciosa, adianta a CNN Internacional.

O tribunal confirmou que o grupo utilizou mensagens e vídeos para incitar à violência na sequência da vitória de Joe Biden nas eleições norte-americanas. Segundo a acusação, os Proud Boys encaram a Esquerda como uma ameaça ao país e, como tal, incitaram outros a participarem numa "revolução" e numa "guerra", defendendo a criação de pelotões de fuzilamento para traidores.