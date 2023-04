Quénia. Encontrados 21 corpos de seguidores de culto “de fome”

Foram encontrados pelas autoridades quenianas 21 corpos, no leste do Quénia, pertencentes a uma seita cristã que acreditavam que iriam para o céu se morressem de fome.

Entre os mortos foram identificadas algumas crianças, que estariam enterradas ao lado do que parecem ser os seus pais ou parentes, refere a agência EFE.

Desde que as investigações começaram, na última quinta-feira, as autoridades descobriram 65 possíveis túmulos, o que perspetiva que o número de mortos continue a aumentar à medida que as escavações avançam e os corpos são exumados.

As autoridades quenianas acusam o líder Paul Mackenzie Nthenge de encorajar os seus seguidores, que podem ser centenas de pessoas de todo o país, a jejuar até morrer de fome, para ascender ao céu.