Lula condena invasão da Ucrânia após críticas de EUA e UE

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sublinhou, esta terça-feira, que condena a invasão russa da Ucrânia, ao mesmo tempo que defende a paz, depois de ter sido criticado pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia pelas suas declarações.

"Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu", disse Lula da Silva, após uma reunião com o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, no Palácio do Planalto, em Brasília, citado na imprensa local.

Depois de ter oferecido um almoço ao chefe de Estado romeno, um país da NATO, da União Europeia e que fez parte da União Soviética, o Presidente brasileiro garantiu ter ouvido "com muito interesse as considerações do Presidente Iohannis sobre a guerra na Ucrânia, país com o qual a Roménia compartilha mais de 600 quilómetros de fronteira".

Lula da Silva insistiu que existe uma "necessidade urgente" de um grupo de países ajudar a trazer a Rússia e a Ucrânia para a mesa das negociações de paz.