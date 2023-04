PJ ajuda a desmantelar maior laboratório de cocaína da Europa

Uma operação das autoridades espanholas, portuguesas e colombianas desmantelou o maior laboratório de produção de cocaína detetado na Europa, revelou a Polícia Judiciária (PJ), destacando a detenção de 18 pessoas de várias nacionalidades em Espanha.

Em comunicado, a PJ referiu que a Diretoria do Norte estava a cooperar desde 2022 com a unidade antidroga da Policia Nacional de Espanha através da troca de informações sobre um grupo de cidadãos espanhóis que recorreu a uma empresa portuguesa para a importação de uma máquina trituradora de pedra, proveniente da Colômbia, dando origem à operação “Mourente”, desencadeada no passado mês de março.

A importação, segundo a PJ, foi monitorizada com a ajuda dos Serviços Alfandegários e Aduaneiros da Autoridade Tributária, assim como a entrada de alguns suspeitos em território português.

A trituradora de pedra foi levada para um armazém na região de Pontevedra, no qual seria desmontada e sujeita ao processo de extração da pasta de coca.

“De forma parcelada, o produto começou a ser levado dali, para um laboratório clandestino, criado pela organização criminosa, numa zona isolada, a alguns quilómetros de distância, numa moradia situada no meio de um bosque. Nesta habitação, a pasta era sujeita a processo químico, por forma a ser transformada em cocaína (cloridrato). Depois de embalados e etiquetados, os blocos de cocaína estavam prontos a ser transportados”, lê-se na nota divulgada.

De acordo com a PJ, o primeiro transporte resultou na apreensão de uma carrinha com cerca de 100 quilos de cocaína perto de Madrid, levando posteriormente às diligências da operação “Mourente”, com várias buscas e apreensão em diversos pontos do território espanhol e a participação de elementos da Judiciária.

Foi então que as autoridades descobriram um laboratório de transformação de pasta base em cocaína, capaz de produzir 200 quilos por dia.

“Foi possível capturar todo o estupefaciente que havia sido transportado na máquina trituradora, ao serem apreendidos cerca de 1.300 quilos de pasta de coca e 151 quilos de cloridrato de cocaína, bem como precursores, vários veículos e quatro toneladas de produtos químicos, altamente prejudiciais ao ambiente. As autoridades procederam ainda ao arresto de vários imóveis e produtos financeiros de elevado valor”, realçou ainda a PJ.

Os 18 detidos, com nacionalidade espanhola, colombiana e mexicana, foram todos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.