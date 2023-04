Lukashenko. Rússia defenderá Bielorrússia "como se fosse o seu próprio território"

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou esta segunda-feira contar com o compromisso do homólogo russo, Vladimir Putin, de, no caso de ocorrer uma agressão ocidental à Bielorrússia, a Rússia defender o país vizinho "como se fosse o seu próprio território".

"Nas conversas [com Putin] ficou definido que, em caso de agressão contra a Bielorrússia, a Federação Russa defenderá a Bielorrússia como se fosse o seu próprio território. Este é o tipo de garantia de segurança de que precisamos", disse Lukashenko, citado pela agência noticiosa estatal bielorrussa Belta.

Lukashenko deslocou-se na semana passada a Moscovo para um encontro com Putin e também para participar da reunião do conselho supremo da União Estatal, uma aliança que integra os dois países.