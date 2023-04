Trump deixa tribunal após declarar-se inocente de 34 acusações

No total, Trump enfrenta 34 acusações de falsificação de registos comerciais, de acordo com diversos órgãos de comunicação social.

A alegação de inocência foi feita durante a breve sessão no tribunal nova-iorquino, de cerca de 40 minutos, onde os procuradores revelaram a acusação do grande júri visando o ex-presidente e empresário.

O pagamento à atriz foi alegadamente dissimulado como honorários a Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump.

Há cinco anos, Michael Cohen, foi condenado por evasão fiscal e violação da lei federal de financiamento da campanha eleitoral (presidenciais de 2016) relacionados com o pagamento a Daniels.

No processo em questão, os investigadores acusaram Cohen de ter agido por ordem de Donald Trump, que reembolsou o advogado através de pagamentos em cheque (quando já era presidente). Documentos do tribunal, no caso federal de Cohen, referiam que a Organização Trump descreveu falsamente os pagamentos como despesas legais.



Em suma, Donald Trump não será acusado pelo pagamento em si, mas porque, segundo o procurador, terá falsificado as contas da empresa para registar o pagamento em questão como honorários. Assim, neste caso, os procuradores sustentam que o reembolso violou a lei estatal.