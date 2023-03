FMI validou ajuda financeira à Ucrânia

O FMI confirmou esta sexta-feira um plano de ajuda à Ucrânia no valor de 15,6 mil milhões de dólares.

O Conselho do FMI vai desenbolsar a primeira parcela num valor de 2,7 mil milhões de dólares.

O plano será executado em quatro anos para sustentar a economia do país que foi invadido pela Rússia, há mais de um ano.

Desde o início do conflito que a Ucrânia já recebeu empréstimos do Banco Mundial dos Estados Unidos da América no valor de 20 mil milhões de dólares e também ajuda militar.