Covid-19. Biden vai desclassificar informação sobre origem da pandemia

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na segunda-feira que promulgou uma lei que permite desclassificar documentos sobre a origem da pandemia do novo coronavírus, aparecida na China.

"Devemos ir ao fundo das coisas no que respeita às origens da pandemia do covid-19, para garantir que saberemos prevenir as pandemias futuras", declarou Biden, em comunicado.

"O governo vai desclassificar e publicar a maior quantidade possível de informação", no respeito, contudo, da "segurança nacional", prometeu.

Promovido no início pela oposição republicana, o texto acabou por ser adotado pelos democratas e aprovado por unanimidade na Câmara dos Representantes, de maioria republicana.

O diretor da polícia federal (FBI), Christopher Wray, estimou recentemente que um acidente em um laboratório na China esteve "muito provavelmente" na origem da pandemia, pouco depois de uma hipótese similar ter sido avançada pelo Departamento de Energia.

A comunidade científica permanece dividida entre os que defendem a hipótese de transmissão por animal e os que defendem a tese da fuga de laboratório em Wuhan.