França. Parlamento vota duas moções de censura contra o Governo esta segunda-feira

Foi precisamente devido à falta de garantias de um voto em bloco dos Republicanos sobre a reforma do sistema de pensões que o Governo francês se viu "obrigado" a recorrer ao artigo 49.3 da Constituição, que lhe permitiu aprovar a lei sem votação na Assembleia, 12 minutos antes do início da sessão parlamentar, na qual não tinha uma maioria clara.

Contudo, as moções têm pouca probabilidade de serem aprovadas caso o Partido Republicano - que apoia o atual executivo de Elisabeth Borne - consiga manter a disciplina de voto. Feitas as contas, seriam necessários 27 votos "contra" dos Republicanos, mas apenas 10 garantem decidir nesse sentido, conta o Politico.

A segunda moção é da iniciativa exclusiva da União Nacional. As iniciativas vão ser debatidas e votadas no Parlamento esta segunda-feira, a partir das 16h00.

Este mesmo artigo foi redigido, precisamente, para evitar que se instalem crises de governação. De acordo com a terceira alínea, o Governo pode aprovar leis sem necessidade de aprovação do Parlamento, mas apenas se o executivo prevalecer face às moções de censura do Parlamento - que, por lei, podem ser apresentadas num prazo de 24 horas.

Por outro lado, a moção de censura, que levará à queda do Governo e provável dissolução da Assembleia da República, tem de ser aprovada por maioria absoluta, ou seja, por 287 dos 573 deputados franceses, número difícil de atingir, diz o Politico, face às divisões no hemiciclo do país.

A história também não augura previsões a favor deste tipo de iniciativas: em mais de 100 moções de censura desde 1958, apenas uma conseguiu surtir os efeitos pretendidos, em outubro de 1962, quando o Governo de Pompidou caiu.

Desde a aprovação à revelia do Parlamento, a 16 de março, não só os protestos se intensificaram nas ruas, com os partidos da oposição a prometerem avançar com várias moções de censura no imediato.