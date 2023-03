Ao lado do "grande amigo" Xi, Putin diz acolher plano da China para "crise aguda" na Ucrânia

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu esta segunda-feira as boas-vindas ao homólogo chinês, Xi Jinping, e ao seu plano para resolver a "crise aguda" na Ucrânia, no arranque de uma visita oficial marcada por grande proximidade entre os dois líderes.

Em declarações no Kremlin, ao lado do seu "grande amigo", Putin manifestou-se favorável à proposta de Pequim para a Ucrânia, um plano de paz que diz olhar com respeito.

"Sabem que estamos sempre prontos para negociar e iremos discutir todas as questões, incluindo as vossas sugestões", declarou o líder russo a Xi Jinping, adiantando que se sente "algo invejoso" do desenvolvimento acelerado da China nas últimas décadas.

"A China criou um sistema muito eficaz para desenvolver a economia e fortalecer o Estado, é muito mais eficaz do que em muitos outros países", acrescentou Putin.