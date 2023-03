Rússia diz que acordo sobre cereais só vigora por 60 dias e não 120

A Rússia concordou com uma extensão do acordo de exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro por apenas 60 dias e não 120 como foi dito por Kiev, esclareceu este sábado a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

"Há declarações de diferentes lados de que o acordo sobre exportação de cereais foi prorrogado por 120 dias", disse Maria Zakharova, negando a veracidade da informação.

A mesma responsável, citada pela agência russa Interfax e replicada pela AFP, sublinhou: "Temos dito repetidamente que (...) o lado russo informou todas as partes interessadas de que o acordo foi prorrogado por 60 dias".

Antes, responsáveis governamentais em Kiev tinha assegurado que o acordo entre a Rússia e a Ucrânia para prolongar o acordo sobre a exportação de cereais ucranianos era válido por 120 dias.

"O acordo foi prorrogado por mais 120 dias", dissera o ministro ucraniano do Desenvolvimento Comunitário, do Território e Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, na sua conta do Facebook. Kubrakov agradeceu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assim como a todos os países aliados envolvidos na mediação.