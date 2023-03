Há 9 anos Vladimir Putin começava a retalhar a Ucrânia

A 18 de março de 2014, Putin assinou o tratado de anexação para “reintegração da Crimeia na Federação Russa” — a estratégica península no Mar Negro fazia parte da URSS até ao desmoronamento desta, embora tenha pertencido durante séculos ao Império Otomano.

Hoje, é a reintegração da Crimeia na Ucrânia que está em causa, com as autoridades de Kiev a definirem como objetivo a sua recuperação, no conflito em curso iniciado com a invasão russa em larga escala do território ucraniano, em fevereiro de 2022.

A “reintegração” na Rússia seguiu-se a uma invasão por forças russas em fevereiro de 2014 – na sequência do afastamento em Kiev do presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovych – e a um apressado “referendo” orquestrado pelas autoridades russas, que concluiu com um apoio de 96,77% à incorporação na Rússia.