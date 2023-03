"Putin pode ser preso se sair da Rússia e condenado a prisão perpétua"

Anabela Alves, advogada portuguesa que trabalhou para o Tribunal Penal Internacional (TPI), acredita que o Presidente russo, Vladimir Putin, pode vir a ser detido, caso saia da Rússia, e arrisca ser condenado a prisão perpétua.

Em declarações à Renascença, Anabela Alves comenta o mandado de detenção anunciado esta sexta-feira pelo TPI contra Vladimir Putin, por alegados crimes de guerra na Ucrânia.

“Não se pode dizer que ele vai ser preso imediatamente, mas o mandado de captura é público. Se o Presidente Putin sair da Rússia e se deslocar para um país vizinho, qualquer país tem a obrigação de prender o Presidente e de tomar as diligências necessárias com as equipas no terreno para ser levado para Haia”, explica a advogada.

A jurista portuguesa que trabalhou no Tribunal Penal Internacional acredita que o caso de Putin será diferente do ex-Presidente do Sudão, porque “não havia um movimento internacional de apoio” contra Omar al-Bashir.