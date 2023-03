​“Na prática o mandado contra Putin não vai ser executado”, diz ex-presidente da MEDEL

A concretização do mandado por crimes de guerra contra o Presidente russo, Vladimir Putin, é muito difícil, uma vez que a Rússia não reconhece o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a sua aplicação depende sempre da execução de cada Estado-membro, afirma Filipe Marques, ex-presidente da MEDEL - Associação de Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdades.



Em declarações à Renascença, Filipe Marques recorda que, além disso, este é um mandado contra um chefe de Estado que tem imunidade.

“Aqui o grande problema é ser um chefe de estado e coloca-se o mesmo problema que se colocou com o mandado contra o Presidente do Sudão [Omar Al-Bashir] em 2009. Há uma imunidade dos chefes de Estado. O TPI não tem meios para fazer executar e depende dos Estados para executarem os mandados. Só quando o Presidente do Sudão saiu do poder o Governo seguinte o entregou. Não estou a ver um Estado a fazer a detenção quando Putin for a uma reunião internacional”, afirma Filipe Marques.

Que consequências pode então ter o mandado de detenção? O membro da MEDEL afirma que as consequências deste mandado são maioritariamente políticas e públicas, que só poderá ser concretizado caso Putin saia do poder.