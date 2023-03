Bancos norte-americanos podem aplicar 28 mil milhões no First Republic

Um grupo de instituições financeiras dos EUA está "em conversações" para resgatar o First Republic Bank com até 30.000 milhões de dólares (cerca de 28.000 milhões de euros), foi anunciado.

A informação foi avançada por vários meios de comunicação especializados, que esperam o anúncio da medida ainda esta quinta-feira. O New Tork Times noticiou que a JPMorgan e o Bank of América vão injetar 5.000 milhões de dólares (aproximadamente 4.700 milhões de euros) cada na instituição financeira.

Por sua vez, o Citigroup deverá depositar o mesmo montante, segundo o Wall Street Journal, enquanto o Goldman Sachs e o Morgan Stanley devem avançar com 2.5 milhões de dólares (2.349 milhões de euros) cada.

O restante valor deverá ficar a cargo de um grupo de bancos regionais.

Cada uma destas instituições financeiras vai contribuir com 1.000 milhões de dólares (cerca de 940 milhões de euros).

Pelas 19h00 (hora de Lisboa), após a notícia, as ações do First Republic Bank subiram 5,31%, sendo que, ao início da manhã, estavam a perder 30%.

O First Republic, com sede em São Francisco, foi classificado com o estatuto de 'sucata' na quarta-feira, tanto pela Fitch Ratings como pela S&P Global.

A instituição está à procura de formas de aumentar a sua liquidez e a considerar uma possível venda, segundo a Bloomberg.