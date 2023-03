Recorde. Nunca se produziu tanta cocaína no mundo

O cultivo de coca aumentou 35% entre 2020 e 2021, atingindo um recorde histórico, divulgou esta quinta-feira a ONU, referindo o surgimento de novos centros de drogas no sudeste da Europa e na África.

Em 2021, surgiram mais de 300 mil hectares de plantações na Colômbia, Peru e Bolívia, os três países onde se concentram mais campos de coca, alertou o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), com sede em Viena, na Áustria.

Depois de colhidas, as folhas de coca são preparadas com químicos e misturadas com gasolina, cal, cimento e sulfato de amónio para obter uma pasta branca.

Esta pasta é então enriquecida em laboratório com uma mistura de ácidos e solventes para se tornar cocaína.

Em 2020, a produção de cocaína já tinha alcançado mais de 2 mil toneladas, o que já representava um recorde, segundo o relatório.

Após as interrupções temporárias causadas pela pandemia de covid-19, a oferta global "continuou a expandir-se com muita força", adiantou a ONU que explica que, além do desenvolvimento da cultura, foram também conseguidas "melhorias no processo de transformação" das folhas em cocaína.