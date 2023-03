Pentágono divulga vídeo do embate de um drone com caças russos

De acordo com a Reuters, o vídeo sob sigilo até à sua publicação, mostra momentos críticos do encontro aéreo, que o Pentágono disse ter durado entre 30 e 40 minutos.

O Comando Europeu das Forças Armadas dos EUA divulgou esta quinta-feira imagens vídeo do embate, na terça-feira, dia 14, entre um drone de vigilância dos EUA e um caça russo enquanto sobrevoava o Mar Negro.

O vídeo mostra a câmara do drone MQ-9 Reaper apontada para trás em direção à sua cauda e a hélice do drone, montada na parte traseira, girando.

Em seguida, vê-se um caça russo Sukhoi SU-27 a aproximar-se e à medida que se aproxima despeja combustível ao interceptar o drone americano.

O vídeo do drone é interrompido quando o caça russo colide com o MQ-9 Reaper, danificando a hélice e forçando os EUA a derrubar o drone no Mar Negro.

Quando a câmara volta a gravar, a visão é novamente apontada para trás e é possível ver a hélice danificada pela colisão.

A Rússia negou que tenha ocorrido uma colisão.

O secretário de Defesa, Lloyd J. Austin III, acusou esta quarta-feira a Rússia de “comportamento perigoso, imprudente e antiprofissional”, culpando Moscovo de ter derrubado o drone.

A Rússia, por sua vez, negou qualquer irregularidade e inicialmente atribuiu o acidente a manobras defeituosas por parte dos operadores de drones americanos.

O incidente aconteceu no Mar Negro, em águas internacionais.



Aeronaves russas e norte-americanas têm operado naquela região desde o início da guerra na Ucrânia, mas este é o primeiro incidente do género.