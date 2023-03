Presidente chinês planeia visitar Moscovo na próxima semana

O presidente chinês, Xi Jinping, planeia visitar Moscovo na próxima semana para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin. A notícia é avançada pela Reuters que cita fontes próximas do processo, em Pequim.

Até ao momento não houve nenhuma declaração do Ministério das Relações Exteriores da China e o Ministério das Relações Exteriores em Moscovo recusou-se a comentar a informação.

Putin já tinha anunciado a visita de Xi Jinping a Moscovo em fevereiro, quando o principal diplomata chinês Wang Yi se encontrava na capital russa para consultas. Na semana passada, Xi foi reeleito por unanimidade para um novo mandato de cinco anos.

A visita à Rússia parece indicar um estreitar de laços com Putin e um apoio reforçado ao lado russo na guerra da Ucrânia, ainda que Pequim garanta que não está a fornecer armas ao regime do Kremlin.

A aproximação entre as duas grandes potências é observada com preocupação no Ocidente, assim como um plano de paz para a Ucrânia recentemente anunciado pela China.