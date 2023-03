Polémica em Lotaria espanhola. Dois sorteios quase iguais em 48 horas

No último sorteio da lotaria de Espanha, Bonoloto, a chave vencedora foi praticamente igual aos números anunciados no concurso anterior, realizado apenas 48 horas antes.



A coincidência levou a que fossem levantadas várias dúvidas sobre o sorteio e vários jogadores pedem uma investigação.

A combinação vencedora do sorteio de quinta-feira, dia 9 de março, do Bonoloto foi composta pelos números 8, 21, 23, 40, 43 e 47. O número complementar era 26 e o reintegro 7. No sábado, dia 11, a combinação vencedora consistia nos números 8, 21, 23, 28, 47 e 40, além do suplementar 26 e o reintegro 7.

Em suma, entre o primeiro e o segundo sorteio, apenas o 43 mudou para o 28.

Enquanto a 9 de março não se registaram vencedores, no fim de semana seguinte houve um vencedor, em Valência, que receberá mais de 2,5 milhões de euros. Mas, como a probabilidade de uma coincidência destas ocorrer é mínima, vários jogadores ficaram com dúvidas sobre a legitimidade do sorteio.

Contudo, a resposta da entidade responsável, Loterías y Apuestas del Estado, têm insistido que se trata apenas de "uma coincidência" e também salientaram que os números não saíram na mesma ordem nos dois sorteios. De acordo com a empresa, o erro ou alegada manipulação é impossível.

"Os números têm todos a mesma probabilidade de sair, mesmo que seja uma combinação idêntica à do dia anterior", esclarece a organização.

Contudo, as declarações não impediram que surgissem várias dúvidas nas redes sociais e alguns utilizadores pedem que investigue.