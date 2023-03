França. Um milhão nas ruas contra a reforma das pensões e 26 detidos em Paris

Cerca de um milhão de pessoas manifestaram-se hoje em França contra a reforma do sistema de pensões do Governo, estimaram os organizadores do protesto, 300 mil das quais em Paris, onde foram detidos pelo menos 26 manifestantes.

As autoridades policiais disseram que na capital francesa foram detidas 26 pessoas e que, entre os manifestantes, se encontravam encapuzados que protagonizaram ataques a diversos estabelecimentos comerciais.

Esta jornada de protesto, a sétima mobilização semanal consecutiva, foi convocada pelos principais sindicatos franceses, liderados pela Confederação Geral de Trabalhadores (CGT), e contou com a participação do líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, que esteve estado presente na manifestação de Marselha, que juntou cerca de 7.000 pessoas.

"Creio que necessitamos de uma saída democrática para esta situação de impasse", afirmou o dirigente partidário da esquerda.

Já o secretário-geral da CGT, Philippe Martínez, desafiou, no início da manifestação de Paris, o Presidente Emmanuel Macron a "consultar os franceses" sobre a reforma que propõe para o sistema nacional de pensões.

"A maioria é absoluta na oposição a esta injusta reforma e no apoio à mobilização e às greves", salientou Martínez, citado pela agência Europa Press.